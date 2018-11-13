Венгерский депутат от партии "Йоббик" наблюдал за "выборами" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Член венгерской партии "Йоббик" Гергьо Тамаш Шама участвовал в "наблюдении" за так называемыми "выборами" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В связи с информацией об участии члена партии "Йоббик", представителя областного совета Бекеш в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаша Шама в так называемом "наблюдении" за фейковых выборами на востоке Украины, обратилась к председателю партии "Йоббик", областного совета Бекеш и министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии", - сообщила дипломат.
Она подчеркнула, что Украина высоко ценит поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в государстве.
"Такие же действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащую реакцию с тем, чтобы предотвратить их повторение. Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально", - добавила посол.
Как сообщал УНН, Россия сообщила накануне, что за "выборами" в ОРДЛО следили наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе государств-участников ОБСЕ.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконными Германия и Франция, осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.