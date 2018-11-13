Угорський депутат від партії "Йоббік" стежив за "виборами" в ОРДЛО

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Член угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаш Шаму брав участь у "спостереженні" за так званими "виборами" на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.