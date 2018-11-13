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Угорський депутат від партії "Йоббік" стежив за "виборами" в ОРДЛО

Угорський депутат від партії "Йоббік" стежив за "виборами" в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Член угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаш Шаму брав участь у "спостереженні" за так званими "виборами" на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У зв’язку з інформацією щодо участі члена партії "Йоббік", представника обласної ради Бекеш у конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи Гергьо Тамаша Шаму в так званому "спостереженні" за фейковими виборами на сході України, звернулася до голови партії "Йоббік", обласної ради Бекеш та міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини", - повідомила дипломат.

Вона підкреслила, що Україна високо цінує підтримку Угорщини у питанні відновлення територіальної цілісності та миру в державі.

"Такі ж дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження і належну реакцію з тим, щоб запобігти їх повторенню. Така поведінка у гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від триваючої російської агресії серед українських громадян, у тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а і просто глибоко аморальна", - додала посол.

Як повідомляв УНН, Росія повідомила напередодні, що за "виборами" в ОРДЛО стежили спостерігачі з більш ніж 20 країн, в тому числі держав-учасниць ОБСЄ.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів "виборів" в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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