UBTA анонсировала разработку стратегий внедрения ESG для компаний в Украине

ukru
15 марта, 19:03 • 107629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145802 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125095 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118500 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105688 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101878 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94716 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125351 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127925 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127372 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 52353 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 35235 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 29996 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 54787 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 38157 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125352 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125283 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262394 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291688 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105714 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127925 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111927 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129162 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131152 просмотра
Актуальное
UBTA анонсировала разработку стратегий внедрения ESG для компаний в Украине

UBTA анонсировала разработку стратегий внедрения ESG для компаний в Украине

Киев • УНН

 • 18370 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Влиятельным трендом современности становится активное внедрение принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance). Разработкой стратегий внедрения ESG для украинских компаний будет заниматься Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA), сообщает УНН.

"Такой тренд не является мимолетной, модной тенденцией. Ближайшие годы мировое сообщество будет разрабатывать планы по практическому внедрению ESG на государственных и корпоративных уровнях. Украина и украинский бизнес должны приобщиться к этому тренду на государственном, региональном и корпоративном уровнях, и UBTA активно поддерживает такие намерения, ведь это важный и необходимый шаг на пути построения нового сообщества, где климатическая нейтральность будет ключевой задачей”, — отметили в UBTA.

Для понимания этой темы Ассоциация предлагает направления дальнейшего развития ESG в 2022 году, что в своем докладе предложила MSCI Inc. (Американская финансовая компания):

Климат

1. Корпорации подталкивают компании-поставщиков к нулевым цепям поставок. Такой запрос может стать так же привычным для поставщиков, как и давление на снижение цен.
2. Выбросы частных компаний находятся под контролем общественности.
3. От угля будет сложно отказаться.
4. Планеты "B" нет - нужны финансирование адаптации к изменению климата, выпуск зеленых облигаций.

Мейнстриминг ESG

5. Green washing отступает по мере появления общего словаря ESG, что будет способствовать прозрачности.
6. Регулирование будет и дальше фрагментироваться. В 2021 году по меньшей мере 34 органы, регулирующие процесс установления стандартов на 12 рынках, предлагали консультации по “ESG — фрагментации”, которая будет продолжаться через различные региональные приоритеты.
7. Рейтинги ESG встают на свое место — регуляторы и рынки будут поощрять кодексы поведения для их формирования.

Риски и возможности

8. Биоразнообразие и будущее еды. Если мы резко не изменим производство пищи и пищевые привычки, изменение климата и потеря биоразнообразия сделают это за нас.
9. Антимикробная устойчивость — надвигается еще один кризис в сфере здравоохранения.
10. Справедливый переход: усилия, направленные на преодоление климатических рисков, будут успешными, только если наиболее уязвимые группы населения будут включены в изменения на системном уровне.

“UBTA видит свою роль в унификации критериев отчетности ESG, налаживании коммуникации между региональными органами власти, правительством и бизнесом, а также в разработке соответствующих стратегий для компаний”, — подчеркнули в Ассоциации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы