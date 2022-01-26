UBTA анонсувала розробку стратегій впровадження ESG для компаній в Україні

“Такий тренд не є швидкоплинною, модною тенденцією. Найближчі роки світова спільнота буде розробляти плани стосовно практичного впровадження ESG на державних та корпоративних рівнях. Україна та український бізнес мають долучитися до цього тренду на державному, регіональному та корпоративному рівнях, і UBTA активно підтримує такі наміри, адже це важливий та необхідний крок на шляху побудови нової спільноти, де кліматична нейтральність буде ключовим завданням”, — зазначили в UBTA.

Для розуміння цієї теми Асоціація пропонує напрями подальшого розвитку ESG у 2022 році, що у своїй доповіді запропонувала MSCI Inc. (американська фінансова компанія):

Клімат

1. Корпорації підштовхують компанії-постачальників до нульових ланцюгів постачання. Такий запит може стати так само звичним для постачальників, як і тиск на зниження цін.

2. Викиди приватних компаній знаходяться під контролем громадськості.

3. Від вугілля буде складно відмовитись.

4. Планети “B” немає — потрібні фінансування адаптації до зміни клімату, випуск зелених облігації.

Мейнстрімінг ESG

5. Green washing відступає у міру появи загального словника ESG, що буде сприяти прозорості.

6. Регулювання буде і далі фрагментуватися. У 2021 році щонайменше 34 органи, що регулюють процес встановлення стандартів на 12 ринках, пропонували консультації щодо “ESG — фрагментації”, яка буде продовжуватись через різні регіональні пріоритети.

7. Рейтинги ESG стають на своє місце — регулятори та ринки будуть заохочувати кодекси поведінки для їхнього формування.

Ризики та можливості

8. Біорізноманіття та майбутнє їжі. Якщо ми різко не змінимо виробництво їжі та харчові звички, зміна клімату та втрата біорізноманіття зроблять це за нас. Харчову та сільськогосподарську промисловість чекають радикальні зміни.

9. Антимікробна стійкість — насувається ще одна криза охорони здоров’я.

10. Справедливий перехід: зусилля, спрямовані на подолання кліматичних ризиків, будуть успішними, тільки якщо найбільш вразливі групи населення будуть включені до змін на системному рівні.

“UBTA бачить свою роль в уніфікації критеріїв звітності ESG, налагоджуванні комунікації між регіональними органами влади, урядом та бізнесом, а також у розробці відповідних стратегій для компаній”, — наголосили в Асоціації.