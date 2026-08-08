У Украины нет времени на скептицизм в отношении вступления в ЕС — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе сомневаться в своем европейском курсе, поскольку вступление в Европейский союз является выбором украинского народа. Об этом он сказал во время общения с прессой вместе с президентом Сербии, пишет УНН.

По его словам, Украина продолжает отстаивать свою независимость в условиях войны, одновременно двигаясь по пути европейской интеграции.

У нас нет времени на скепсис относительно вступления в ЕС. Мы находимся в состоянии войны, отстаиваем свою независимость, а наш народ выбрал путь в ЕС. Это вопрос, в котором есть единство в государстве

Президент отметил, что европейский курс поддерживают не только граждане, но и украинские власти и бизнес.

Это путь, который выбрал народ. Это единство народа и власти, а также бизнес-сектора. Несмотря на многие обстоятельства, мы открыли кластеры и боремся за этот путь. Иногда это может выглядеть как мечта, но мы ее реализуем

Зеленский добавил, что Украина продолжит двигаться к членству в ЕС, несмотря на сложности.

Я уверен, что мы идем правильным путем. И мы сделаем все, как бы сложно нам ни было