У Украины нет времени на скептицизм в отношении вступления в ЕС — Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сомневаться в своем европейском курсе, поскольку вступление в ЕС является выбором народа. Он подчеркнул единство власти, бизнеса и граждан в этом вопросе.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе сомневаться в своем европейском курсе, поскольку вступление в Европейский союз является выбором украинского народа. Об этом он сказал во время общения с прессой вместе с президентом Сербии, пишет УНН.
Детали
По его словам, Украина продолжает отстаивать свою независимость в условиях войны, одновременно двигаясь по пути европейской интеграции.
У нас нет времени на скепсис относительно вступления в ЕС. Мы находимся в состоянии войны, отстаиваем свою независимость, а наш народ выбрал путь в ЕС. Это вопрос, в котором есть единство в государстве
Президент отметил, что европейский курс поддерживают не только граждане, но и украинские власти и бизнес.
Это путь, который выбрал народ. Это единство народа и власти, а также бизнес-сектора. Несмотря на многие обстоятельства, мы открыли кластеры и боремся за этот путь. Иногда это может выглядеть как мечта, но мы ее реализуем
Зеленский добавил, что Украина продолжит двигаться к членству в ЕС, несмотря на сложности.
Я уверен, что мы идем правильным путем. И мы сделаем все, как бы сложно нам ни было
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