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В США упал самолет, не менее 5 погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пять человек погибли при крушении самолета, упавшего в субботу рядом с супермаркетом Walmart в городе Лафайет, штат Луизиана, США. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местную прессу, информирует УНН.

Отмечается, что травмы получили трое прохожих, они доставлены в больницу.

По некоторым сообщениям, в самолете было шесть человек, один из них выжил. Как сообщает CNN, он также доставлен в больницу.

Самолет упал около 9:00 утра субботы по местному времени (примерно 17:00 по киевскому времени) вскоре после взлета. Как сообщают метеорологи, с утра в районе стоял густой туман, видимость была 0,4 км.

При падении самолета взрывной волной выбило стекла в соседнем офисе, с универсама Walmart были эвакуированы покупатели и сотрудники, сообщил канал KATC News.

Местный житель Кевин Джексон рассказал журналистам канала: “Я стоял на улице совсем рядом перед катастрофой. Я заметил, что самолет, который летит низко, адски дымит. Даже мой трейлер зашатался”.

“Я понял, что что-то не так. Зашел в дом и услышал громкий взрыв”, — сказал Кевин Джексон.

Следует отметить, что в соцсетях появилось видео упавшего.

Напомним, на Гавайях после аварии вертолета найдены тела шести погибших.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana

pic.twitter.com/fVxRjSrAId

— Breaking911 (@ Breaking911) December 28, 2019

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