В США упал самолет, не менее 5 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пять человек погибли при крушении самолета, упавшего в субботу рядом с супермаркетом Walmart в городе Лафайет, штат Луизиана, США. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местную прессу, информирует УНН.
Отмечается, что травмы получили трое прохожих, они доставлены в больницу.
По некоторым сообщениям, в самолете было шесть человек, один из них выжил. Как сообщает CNN, он также доставлен в больницу.
Самолет упал около 9:00 утра субботы по местному времени (примерно 17:00 по киевскому времени) вскоре после взлета. Как сообщают метеорологи, с утра в районе стоял густой туман, видимость была 0,4 км.
При падении самолета взрывной волной выбило стекла в соседнем офисе, с универсама Walmart были эвакуированы покупатели и сотрудники, сообщил канал KATC News.
Местный житель Кевин Джексон рассказал журналистам канала: “Я стоял на улице совсем рядом перед катастрофой. Я заметил, что самолет, который летит низко, адски дымит. Даже мой трейлер зашатался”.
“Я понял, что что-то не так. Зашел в дом и услышал громкий взрыв”, — сказал Кевин Джексон.
Следует отметить, что в соцсетях появилось видео упавшего.
Напомним, на Гавайях после аварии вертолета найдены тела шести погибших.
BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana
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