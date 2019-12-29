У США впав літак, щонайменше 5 загиблих

КИЇВ. 29 грудня. УНН. П’ятеро людей загинули під час аварії літака, що впав в суботу поряд з супермаркетом Walmart в місті Лафайет, штат Луїзіана, США. Про це повідомляє BBC News із посиланням на місцеву пресу, інформує УНН.