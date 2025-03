У США впав літак, щонайменше 5 загиблих

Зазначається, що травми отримали троє перехожих, вони доставлені в лікарню.

За деякими повідомленнями, в літаку було шестеро людей, один з них вижив. Як повідомляє CNN, він також доставлений в лікарню.

Літак впав близько 9 години ранку суботи за місцевим часом (приблизно 17:00 за київським часом) незабаром після зльоту. Як повідомляють метеорологи, з ранку в районі стояв густий туман, видимість була 0,4 км.

При падінні літака вибуховою хвилею вибило стекла в сусідньому офісі, з універсаму Walmart були евакуйовані покупці і співробітники, повідомив канал KATC News.

Місцевий житель Кевін Джексон розповів журналістам каналу: “Я стояв на вулиці зовсім поруч перед катастрофою. Я помітив, що літак, який летить низько, пекельно димить. Навіть мій трейлер захитався”.

“Я зрозумів, що щось не так. Зайшов до хати і почув гучний вибух”, — сказав Кевін Джексон.

Слід зазначити, що у соцмережах з’явилося відео літака, що впав.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana



pic.twitter.com/fVxRjSrAId

— Breaking911 (@Breaking911) December 28, 2019