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У США впав літак, щонайменше 5 загиблих

У США впав літак, щонайменше 5 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. П’ятеро людей загинули під час аварії літака, що впав в суботу поряд з супермаркетом Walmart в місті Лафайет, штат Луїзіана, США. Про це повідомляє BBC News із посиланням на місцеву пресу, інформує УНН.

Зазначається, що травми отримали троє перехожих, вони доставлені в лікарню.

За деякими повідомленнями, в літаку було шестеро людей, один з них вижив. Як повідомляє CNN, він також доставлений в лікарню.

Літак впав близько 9 години ранку суботи за місцевим часом (приблизно 17:00 за київським часом) незабаром після зльоту. Як повідомляють метеорологи, з ранку в районі стояв густий туман, видимість була 0,4 км.

При падінні літака вибуховою хвилею вибило стекла в сусідньому офісі, з універсаму Walmart були евакуйовані покупці і співробітники, повідомив канал KATC News.

Місцевий житель Кевін Джексон розповів журналістам каналу: “Я стояв на вулиці зовсім поруч перед катастрофою. Я помітив, що літак, який летить низько, пекельно димить. Навіть мій трейлер захитався”.

“Я зрозумів, що щось не так. Зайшов до хати і почув гучний вибух”, — сказав Кевін Джексон.

Слід зазначити, що у соцмережах з’явилося відео літака, що впав.

Нагадаємо, на Гаваях після аварії вертольота знайдені тіла шести загиблих.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana

pic.twitter.com/fVxRjSrAId

— Breaking911 (@Breaking911) December 28, 2019

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