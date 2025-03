В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли по меньшей мере два человека

По данным The New York Times и местного телеканала WSOC, пострадали девять человек. Инцидент произошел в клубе Old School Sports Bar & Grill. Среди пострадавших четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Как отмечает Lancaster News, стрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей. Полиция по-прежнему разыскивает стрелков.

Как писал УНН, сегодня два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии.