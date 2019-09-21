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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104549 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120140 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148539 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148858 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли по меньшей мере два человека

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли по меньшей мере два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали. Об этом сообщает местная газета Lancaster News со ссылкой на офис окружного шерифа, пишет УНН.

По данным The New York Times и местного телеканала WSOC, пострадали девять человек. Инцидент произошел в клубе Old School Sports Bar & Grill. Среди пострадавших четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Как отмечает Lancaster News, стрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей. Полиция по-прежнему разыскивает стрелков.

Как писал УНН, сегодня два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии.

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