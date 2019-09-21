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У США в результаті стрілянини в нічному клубі загинули щонайменше дві людини

У США в результаті стрілянини в нічному клубі загинули щонайменше дві людини

Київ • УНН

 • 13183 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої двоє людей загинули, не менше восьми постраждали. Про це повідомляє місцева газета Lancaster News з посиланням на офіс окружного шерифа, пише УНН.

За даними The New York Times і місцевого телеканалу WSOC, постраждали дев’ять осіб. Інцидент стався в клубі Old School Sports Bar & Grill. Серед постраждалих чотирьох людей госпіталізували повітрям, у решти виявили безпечні для життя травми, допомогу їм надали в місцевій лікарні.

Як зазначає Lancaster News, стрілянина велася зовні і всередині бару, де було багато людей. Поліція як і раніше розшукує стрільців.

Як писав УНН, сьогодні два підлітка постраждали в результаті стрілянини на стадіоні у Філадельфії.

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