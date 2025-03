В США хотели ограбить банк, взяв заложников

Детали

Поздно вечером был освобожден четырех заложников из пяти - всех банковских служащих. Статус подозреваемого или подозреваемых оставался непонятным. О пострадавших не сообщается.

За несколько часов до противостояния видео в Twitter показало, как женщина выходит из банка и приближается к членам спецназа, расположенных у двери. Было замечено, как рассыпанные купюры в долларах выбрасывали за дверь.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD

- Jeff Wagner (@ Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Видео, как вторая женщина обратилась в полицию, появилось примерно через полчаса. Сообщили, что две женщины были работниками банка.

Позже на двух других видео было видно, как двое людей вышли из банка в соседней полиции. НЕ сразу было понятно, были ли они служащими банка.

It appears a third hostage has been released. @WCCO pic.twitter.com/xa5x1HQ8BH

- Jeff Wagner (@ Jeff_Wagner4) May 7, 2021

По меньшей мере два бронированные машины стояли у входной двери банка, а также несколько вооруженных офицеров.

Напомним

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в одном из районов Тбилиси и взял заложников.