У США хотіли пограбувати банк, взявши заручників

Деталі

Пізно ввечері було звільнено чотирьох заручників з п'яти - усіх банківських службовців. Статус підозрюваного чи підозрюваних залишався незрозумілим. Про постраждалих не повідомляють.

За кілька годин до протистояння відео у Twitter показало, як жінка виходить із банку та наближається до членів спецназу, розташованих біля дверей. Було помічено, як розсипані купюри в доларах викидали за двері.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD

— Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Відео, як друга жінка звернулася до поліції, з’явилося приблизно через півгодини. Повідомили, що дві жінки були працівниками банку.

Пізніше на двох інших відео було видно, як ще двоє людей вийшли з банку до сусідньої поліції. Не одразу було зрозуміло, чи були вони службовцями банку.

It appears a third hostage has been released.@WCCO pic.twitter.com/xa5x1HQ8BH

— Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

Щонайменше дві броньовані машини стояли біля вхідних дверей банку, а також кілька озброєних офіцерів.

Нагадаємо

Озброєний чоловік увірвався до філії Банку Грузії в одному з районів Тбілісі та взяв заручників.