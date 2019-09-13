В "Слуге народа" хотят, чтобы внеочередные выборы в Киеве состоялись в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Внеочередные выборы ко времени - перезагрузка власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город. Об этом написал нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, передает УНН.
"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы ко времени - перезагрузка власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал Ткаченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада прекратила полномочия членов ЦИК
Напомним, в Раде зарегистрировали новый законопроект о столице.
Ранее Ткаченко заявил, что в президентской партии "Слуга народа" поддерживают перезагрузку власти в Киеве.