В "Слуге народа" хотят, чтобы внеочередные выборы в Киеве состоялись в этом году

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы ко времени - перезагрузка власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал Ткаченко.

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Напомним, в Раде зарегистрировали новый законопроект о столице.

Ранее Ткаченко заявил, что в президентской партии "Слуга народа" поддерживают перезагрузку власти в Киеве.