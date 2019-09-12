У "Слузі народу" підтримують перезавантаження влади Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У президентській партії “Слуга народу” підтримують перезавантаження влади у Києві, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку нардепа від партії “Слуга народу” та голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
“Сьогодні стало відомо, що сесія КиївРади, скликана за ініціативи мера не змогла зібратися на свою сесію... Напевно настав час зробити повне перезавантаження влади і провести дострокові вибори у Києві — як Київради, так і мера. Корупція, засилля забудовників, неврахування елементарних потреб громад міста — мають піти в минуле”, — зазначив він у повідомленні.
Він також зазначив, що: “Але уже згідно нового Закону про столицю, над яким зараз працюють депутати і профільні фахівці. Закон, котрий передбачає:
— Європейські норми управління містом;
— Децентралізацію та поновлення народовладдя у районах;
— Чітку та прозору структуру управління столицею”.
Як писав УНН, Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.