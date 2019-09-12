Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко оголосив про консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання. Про це він заявив перед початком пленарного засідання Київради, що не зібрало кворуму, передає УНН.
"Я вважаю, що сьогодні прийшли депутати, які відповідальні перед своїми виборцями.
Але кворуму, немає, на жаль. Чому? Бо "працюють" з багатьма депутатами. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади, - сказав Кличко. - І це напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань із забезпечення життєдіяльності міста.
Мені нецікаві чиїсь договорняки і маніпуляції! За це депутати нестимуть відповідальність перед киянами, які їх обирали. І, судячи, з усього вже скоро.
Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8 скликання", - заявив мер Києва.