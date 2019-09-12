Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 91375 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107157 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113730 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149000 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149167 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140538 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189830 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116775 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

6 марта, 17:45 • 33235 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 96051 просмотра
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 28747 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 70068 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

00:39 • 28344 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 116550 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 130410 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 189830 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 170680 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 196330 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 112489 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 124731 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 127201 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131808 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127995 просмотра
Актуальное
Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета

Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета

Киев  •  УНН

 • 10626 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, передает УНН.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями.

Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Ибо "работают" с многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - сказал Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города.

Мне неинтересны чьи-либо договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя, по всему уже скоро.

Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва", - заявил мэр Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы