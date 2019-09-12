Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, передает УНН.
"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями.
Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Ибо "работают" с многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - сказал Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города.
Мне неинтересны чьи-либо договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И, судя, по всему уже скоро.
Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва", - заявил мэр Киева.