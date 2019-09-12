В "Слуге народа" поддерживают перезагрузку власти Киева

“Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра не смогла собраться на свою сессию... Наверное пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве — как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей общин города — должны пойти в прошлое”, — отметил он в сообщении.

Он также отметил, что: “Но уже согласно новому Закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты. Закон, который предусматривает:

— Европейские нормы управления городом;

— Децентрализацию и обновления народовластия в районах;

— Четкую и прозрачную структуру управления столицей”.

Как писал УНН, Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета.