В "Слуге народа" поддерживают перезагрузку власти Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В президентской партии “Слуга народа” поддерживают перезагрузку власти в Киеве, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу нардепа от партии “Слуга народа” и председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко.
“Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра не смогла собраться на свою сессию... Наверное пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве — как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей общин города — должны пойти в прошлое”, — отметил он в сообщении.
Он также отметил, что: “Но уже согласно новому Закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты. Закон, который предусматривает:
— Европейские нормы управления городом;
— Децентрализацию и обновления народовластия в районах;
— Четкую и прозрачную структуру управления столицей”.
Как писал УНН, Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета.