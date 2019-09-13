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У "Слузі народу" хочуть, щоб позачергові вибори у Києві відбулись цього року

У "Слузі народу" хочуть, щоб позачергові вибори у Києві відбулись цього року

Київ • УНН

 • 11373 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Позачергові вибори вже на часі - перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто. Про це написав нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, передає УНН.

"Нічого в місті не може вирішуватися без нас. Тому позачергові вибори вже на часі - перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто", - написав Ткаченко.

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Нагадаємо, у Раді зареєстрували новий законопроект про столицю.

Раніше Ткаченко заявив, що у президентській партії “Слуга народу” підтримують перезавантаження влади у Києві.

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