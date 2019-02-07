Во Львове судят подозреваемых в нападении на лагерь ромов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суд над подозреваемыми в нападении на лагерь ромов и убийстве, совершенном летом 2018 вблизи Львова, начнется 14 марта. Судьи Сиховского районного суда Львова в четверг, 7 февраля, решили не возвращать обвинительный акт прокуратуре, как требовали этого некоторые адвокаты обвиняемых, а сразу назначили судебное разбирательство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.