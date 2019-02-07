Во Львове судят подозреваемых в нападении на лагерь ромов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суд над подозреваемыми в нападении на лагерь ромов и убийстве, совершенном летом 2018 вблизи Львова, начнется 14 марта. Судьи Сиховского районного суда Львова в четверг, 7 февраля, решили не возвращать обвинительный акт прокуратуре, как требовали этого некоторые адвокаты обвиняемых, а сразу назначили судебное разбирательство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
Полиция после нападения, произошедшего в ночь на 24 июня 2018 года, задержала 14 подозреваемых и открыла уголовные производства.
Слушание дела разбили на две части: в одной фигурируют четверо подозреваемых участников нападения, а в другой - 10. В марте начнется судебное разбирательство в отношении десяти подозреваемых. Сейчас два человека находятся под стражей, остальные - под личным обязательствам и домашним арестом.
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Подозреваемых нападающих обвиняют по нескольким статьям: умышленном причинении смерти другому человеку по предварительному сговору группой лиц, а также в хулиганстве, совершенном группой лиц. Кроме того, подозреваемого организатора нападения обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Статьи о ксенофобии там нет. Хотя представитель потерпевших Юрий Швец считает, что это - нелогично.
"Повсюду в деле отмечается, что пострадавшие являются ромами. Тогда надо говорить просто о нападении на граждан Украины, а не вспоминать ромское происхождение потерпевших", - говорит он.
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Сторона обвинения требует для подозреваемого двадцатилетнего организатора нападения на лагерь ромов наказание в виде пожизненного заключения. Двум обвиняемым несовершеннолетним сообщникам максимально грозит по 15 лет. Остальные обвиняемые могут получить меньшие сроки в связи с менее значительной ролью в нападении и смягчающими обстоятельствами: раскаянием и содействию досудебном расследованию.
Ранее сообщалось, что дело о нападении на лагерь ромов под Львовом передали в суд.
Как сообщалось, в ночь на 24 июня 2018 молодые в масках с ножами и палками напали на лагерь ромов под Львовом. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.
За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.
Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрев апелляционную жалобу защитника одного из подозреваемых суд решил отпустить его под домашний арест.