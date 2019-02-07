У Львові судять підозрюваних у нападі на табір ромів

Поліція після нападу, що стався у ніч на 24 червня 2018 року, затримала 14 підозрюваних і відкрила кримінальні провадження.

Слухання справи розбили на дві частини: в одній фігурують четверо підозрюваних учасників нападу, а в іншій — 10. У березні почнеться судовий розгляд щодо десятьох підозрюваних. Наразі двоє осіб перебувають під вартою, решта — під особистим зобов’язанням і домашнім арештом.

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Підозрюваних нападників звинувачують за кількома статтями: умисному заподіянні смерті іншій людині за попередньою змовою групою осіб, а також у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Крім того, підозрюваного організатора нападу звинувачують у втягненні неповнолітніх у злочинну діяльність. Статті про ксенофобію там немає. Хоча представник потерпілих Юрій Швець вважає, що це — нелогічно.

“Всюди у справі наголошується, що потерпілі є ромами. Тоді треба говорити просто про напад на громадян України, а не згадувати ромське походження потерпілих”, — каже він.

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Сторона обвинувачення вимагає для підозрюваного двадцятирічного організатора нападу на табір ромів покарання у вигляді довічного ув’язнення. Двом обвинуваченим неповнолітнім спільникам максимально загрожує по 15 років. Решта обвинувачених можуть отримати менші терміни у зв’язку з менш значною роллю у нападі та пом’якшувальними обставинами: каяттям і сприянню досудовому розслідуванню.

Раніше повідомлялось, що справу про напад на ромський табір під Львовом передали до суду.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня 2018 року молодики у масках з ножами і палицями напали на табір ромів під Львовом. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув.

За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розглянувши апеляційну скаргу захисника одного з підозрюваних суд вирішив відпустити його під домашній арешт.