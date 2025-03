В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда

“Пять неработающих пистолетов, в том числе Beretta Cheetah и Tomcat, которые являются пистолетами из фильма Die Another Day и легендарный пистолет Walther PPK, который используется в фильме А View to a Kill, являются тем оружием, которое, как сообщается, было похищено”, — пишет издание.

Отмечается, что полиция была вызвана на кражу со взломом, однако к моменту прибытия полицейских подозреваемые скрылись с места происшествия.

Считается, что подозреваемые проникли в заднюю часть помещения, где они украли огнестрельное оружие — стоимость которой оценивается в более чем в 100 тыс. фунтов стерлингов.

“Среди прочего украденного оружия — пистолет Smith & Wesson .44 Magnum из фильма Live and Let Die, а также пистолет Llama .22 калибра из фильма Die Another Day”, — говорится в сообщении.

“Огнестрельное оружие имеет свою специфику и разработано по заказу для конкретных фильмов о Бонде ... Они почти наверняка будут узнаваемы публикой и всеми, кому предложат их на продажу”, — сказал детектив Пол Ридли.

Издание отмечает, что многие из этих пистолетов — незаменимы. Например пистолет Magnum — это единственный экземпляр, который полностью выполнен в хромированной отделке. В свою очередь, Walther PPK был последним пистолетом, которым пользовался Роджер Мур в фильме A View to a Kill.

