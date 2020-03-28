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В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда

В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда

Киев  •  УНН

 • 16041 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Коллекция реквизитов, используемых в фильмах о Джеймсе Бонде, была похищена из дома в Энфилде, на севере Лондона, пишет The Guardian, передает УНН.

“Пять неработающих пистолетов, в том числе Beretta Cheetah и Tomcat, которые являются пистолетами из фильма Die Another Day и легендарный пистолет Walther PPK, который используется в фильме А View to a Kill, являются тем оружием, которое, как сообщается, было похищено”, — пишет издание.

Отмечается, что полиция была вызвана на кражу со взломом, однако к моменту прибытия полицейских подозреваемые скрылись с места происшествия.

Считается, что подозреваемые проникли в заднюю часть помещения, где они украли огнестрельное оружие — стоимость которой оценивается в более чем в 100 тыс. фунтов стерлингов.

“Среди прочего украденного оружия — пистолет Smith & Wesson .44 Magnum из фильма Live and Let Die, а также пистолет Llama .22 калибра из фильма Die Another Day”, — говорится в сообщении.

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“Огнестрельное оружие имеет свою специфику и разработано по заказу для конкретных фильмов о Бонде ... Они почти наверняка будут узнаваемы публикой и всеми, кому предложат их на продажу”, — сказал детектив Пол Ридли.

Издание отмечает, что многие из этих пистолетов — незаменимы. Например пистолет Magnum — это единственный экземпляр, который полностью выполнен в хромированной отделке. В свою очередь, Walther PPK был последним пистолетом, которым пользовался Роджер Мур в фильме A View to a Kill.

Напомним, режиссер последнего “Бонда” рассказал о съемках фильма и чем он отличается от предыдущих.

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