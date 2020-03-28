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У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда

У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Колекція реквізитів, що використовувалися у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона, пише The Guardian, передає УНН.

“П’ять непрацюючих пістолетів, в тому числі Beretta Cheetah і Tomcat, що є пістолетами з фільму Die Another Day і легендарний пістолет Walther PPK, який використовується у фільмі А View to a Kill, є одними з зброї, які, як повідомляється, були викрадені”, — пише видання.

Зазначається, що поліція була викликана на крадіжку зі зломом, однак до моменту прибуття поліцейських підозрювані зникли з місця події.

Вважається, що підозрювані проникли в задню частину приміщення, де вони вкрали вогнепальну зброю — вартість якої оцінюється у більш ніж в 100 тис. фунтів стерлінгів.

“Серед іншого вкраденого зброї — пістолет Smith & Wesson .44 Magnum з фільму Live and Let Die, а також пістолет Llama .22 калібру з фільму Die Another Day”, — йдеться у повідомленні.

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“Вогнепальна зброя є дуже характерною та розроблена на замовлення для конкретних фільмів про Бонда... Вони майже напевно будуть впізнавані публікою і всіма, хто запропонує їх на продаж”, — сказав детектив Пол Рідлі.

Видання зазначає, що багато з цих пістолетів — незамінні. Наприклад пістолет Magnum — це єдиний екземпляр, який повністю виконано в хромованій обробці. У свою чергу, Walther PPK був останнім пістолетом, яким користувався Роджер Мур у фільмі A View to a Kill.

Нагадаємо, режисер останнього “Бонда” розповів про зйомки фільму і чим він відрізняється від попередніх.

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