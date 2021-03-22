В Киеве рыбак с помощью спиннинга спас мальчика, дрейфовавшего на льдине

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В воскресенье, 21 марта, в Киеве местный рыбак Ричард Горда с помощью спиннинга спас 11-летнего мальчика, которого унесло далеко от берега на тонкой льдине. Об этом мужчина сообщил в своем Facebook, передает УНН.

Детали

В Киеве местный рыбак Ричард Гордая спас 11-летнего мальчика, которого унесло на тонкой льдине далеко от берега реки Десенка. Мужчина помог ребенку, используя собственный спиннинг, которым подтянул льдину к суши.

“Фух, спас. На льдину попал, с помощью спиннинга вытащил... 11 лет, сказал, что больше к воде не подойдет”, — прокомментировал публикацию с фотографией спасенного мальчика Ричард, добавив ссылки на видеоролик, как он спасает ребенка.

Известно, что Ричард Горда вместе с товарищем возвращались домой с рыбалки и вдруг незнакомец спросил нет ли у них лодки чтобы спасти мальчика, который дрейфует на льдине далеко от берега Десенки. Так, без лодки, но при помощи спиннинга удалось помочь ребенку. Сам мужчина говорит, что никакого подвига не совершал, просто оказался на месте инцидента в нужное время.

Дополнение

В Киевской области шесть рыбаков откололись на льдине и плавали по Днепру.

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