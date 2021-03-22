У Києві рибалка за допомогою спінінга врятував хлопчика, який дрейфував на крижині

Деталі

У Києві місцевий рибалка Річард Горда врятував 11-річного хлопчика, якого віднесло на тонкій крижині далеко від берега річки Десенка. Чоловік допоміг дитині, використовуючи власний спінінг, яким підтягнув крижину до суші.

“Фух, врятував. На крижину потрапив, за допомогою спінінга витягнув... 11 років, сказав, що більше до води не підійде”, — прокоментував публікацію з фотографією врятованого хлопчика Річард, додавши посилання на відеоролик, як він рятує дитину.

Відомо, що Річард Горда разом із товаришем поверталися додому із риболовлі та раптом незнайомець запитав чи немає у них човна аби врятувати хлопчика, який дрейфує на крижині далеко від берега Десенки. Так, без човна, але за допомогою спінінга вдалось допомогти дитині. Сам чоловік каже, що ніякого подвигу не скоїв, просто опинився на місці інциденту в потрібний час.

Доповнення

На Київщині шість рибалок відкололись на крижині та плавали Дніпром.