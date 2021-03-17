На Київщині шість рибалок відкололись на крижині та плавали Дніпром

Що відомо

"16 березня поблизу м. Переяслав у затоці р. Дніпро на відколотій кризі опинилося 6 рибалок, які потребували допомоги", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що надзвичайники доставили рибалок до берега в задовільному стані.

До рятувальних робіт залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки ДСНС.

Нагадаємо

Наприкінці лютого інші шість рибалок "дрейфували" на крижині у Дніпрі.