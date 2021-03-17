На Київщині шість рибалок відкололись на крижині та плавали Дніпром
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Поблизу Переяслава, що на Київщині, Дніпром "дрейфували" 6 рибалок на крижині, що відкололась, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Що відомо
"16 березня поблизу м. Переяслав у затоці р. Дніпро на відколотій кризі опинилося 6 рибалок, які потребували допомоги", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що надзвичайники доставили рибалок до берега в задовільному стані.
До рятувальних робіт залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки ДСНС.
Нагадаємо
Наприкінці лютого інші шість рибалок "дрейфували" на крижині у Дніпрі.