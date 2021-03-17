На Киевщине шесть рыбаков откололись на льдине и плавали по Днепру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Вблизи Переяслава, что в Киевской области, по Днепру "дрейфовали" 6 рыбаков на льдине, которая откололась, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Что известно
“16 марта вблизи г. Переяслав в заливе р. Днепр на отколовшейся льдине оказалось 6 рыбаков, которые нуждались в помощи”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что чрезвычайники доставили рыбаков на берег в удовлетворительном состоянии.
К спасательным работам привлекалось 4 человека и 1 единица техники ГСЧС.
Напомним
В конце февраля другие шесть рыбаков “дрейфовали” на льдине в Днепре.