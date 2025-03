В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: ранены почти 20 детей

Детали

Двое детей получили тяжелые ранения. Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени) в одном из частных детских садов города Бэйлю. На место происшествия прибыла полиция, нападавший уже задержан. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.

Эту информацию также подтвердил государственный китайский телеканал CGTN.

Eighteen injured including 16 students, two teachers after knife-wielding man attacked a kindergarten in South China’s Beiliu City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, local police said.



The suspect has been arrested and all the injured have been sent to hospital. pic.twitter.com/LqgEiQ7b88

— CGTN (@CGTNOfficial) April 28, 2021