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У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок: поранені майже 20 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. 18 осіб отримали поранення в результаті нападу чоловіка з ножем на дитячий сад в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР. Як повідомив в четвер інформаційний портал Pengpai, серед постраждалих 16 дітей і двоє вихователів, пише УНН.

Деталі

Двоє дітей отримали важкі поранення. Інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом (09:00 за київським часом) в одному з приватних дитячих садів міста Бейлі. На місце події прибула поліція, нападник вже затриманий. Постраждалі оперативно доставлені в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Слідство з’ясовує мотиви нападу і деталі НП.

Дану інформацію також підтвердив державний китайський телеканал CGTN.

Eighteen injured including 16 students, two teachers after knife-wielding man attacked a kindergarten in South China’s Beiliu City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, local police said.

The suspect has been arrested and all the injured have been sent to hospital. pic.twitter.com/LqgEiQ7b88

— CGTN (@CGTNOfficial) April 28, 2021

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