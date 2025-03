У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок: поранені майже 20 дітей

Деталі

Двоє дітей отримали важкі поранення. Інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом (09:00 за київським часом) в одному з приватних дитячих садів міста Бейлі. На місце події прибула поліція, нападник вже затриманий. Постраждалі оперативно доставлені в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Слідство з’ясовує мотиви нападу і деталі НП.

Дану інформацію також підтвердив державний китайський телеканал CGTN.

Eighteen injured including 16 students, two teachers after knife-wielding man attacked a kindergarten in South China’s Beiliu City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, local police said.



The suspect has been arrested and all the injured have been sent to hospital. pic.twitter.com/LqgEiQ7b88

— CGTN (@CGTNOfficial) April 28, 2021