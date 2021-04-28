У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок: поранені майже 20 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 18 осіб отримали поранення в результаті нападу чоловіка з ножем на дитячий сад в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР. Як повідомив в четвер інформаційний портал Pengpai, серед постраждалих 16 дітей і двоє вихователів, пише УНН.
Деталі
Двоє дітей отримали важкі поранення. Інцидент стався приблизно о 14:00 за місцевим часом (09:00 за київським часом) в одному з приватних дитячих садів міста Бейлі. На місце події прибула поліція, нападник вже затриманий. Постраждалі оперативно доставлені в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.
Слідство з’ясовує мотиви нападу і деталі НП.
Дану інформацію також підтвердив державний китайський телеканал CGTN.
Eighteen injured including 16 students, two teachers after knife-wielding man attacked a kindergarten in South China’s Beiliu City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, local police said.
The suspect has been arrested and all the injured have been sent to hospital. pic.twitter.com/LqgEiQ7b88