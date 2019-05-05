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Турция обвинила армию Израиля в атаке здания, где находилась редакция агентства Anadolu

Киев  •  УНН

 • 8915 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных. Об этом политик в субботу написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля, — написал Чавушоглу. — Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности”.

Ранее израильские военные в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

Как сообщили корреспонденты агентства Anadolu в Газе, израильские силы сначала открыли в сторону здания предупредительный выстрел.

Сотрудники АА сразу после предупредительного выстрела покинули здание, в спешке захватив личные вещи. Спустя короткое время израильские военные самолеты нанесли не менее 5 ракетных ударов по зданию, в результате чего оно полностью рухнуло.

Пострадавших из числа сотрудников агентства Anadolu нет. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Однако точная информация о том, есть ли пострадавшие в результате авиатаки, пока не поступала.

Targeting of @AnadoluAgency #Gaza office is new example of Israel’s unrestrained aggression. #Israeli violence against innocent people w/out distinction is a crime against humanity.Those who encourage Israel are also guilty. Will keep defending #Palestinian cause, even if alone.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 травня 2019 р.

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