Турция обвинила армию Израиля в атаке здания, где находилась редакция агентства Anadolu
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных. Об этом политик в субботу написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Атака на офис Anadolu в секторе Газа является новым примером безудержной агрессии со стороны Израиля, — написал Чавушоглу. — Насилие властей Израиля по отношению к невинным людям является преступлением против человечности”.
Ранее израильские военные в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Как сообщили корреспонденты агентства Anadolu в Газе, израильские силы сначала открыли в сторону здания предупредительный выстрел.
Сотрудники АА сразу после предупредительного выстрела покинули здание, в спешке захватив личные вещи. Спустя короткое время израильские военные самолеты нанесли не менее 5 ракетных ударов по зданию, в результате чего оно полностью рухнуло.
Пострадавших из числа сотрудников агентства Anadolu нет. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Однако точная информация о том, есть ли пострадавшие в результате авиатаки, пока не поступала.
Targeting of @AnadoluAgency #Gaza office is new example of Israel’s unrestrained aggression. #Israeli violence against innocent people w/out distinction is a crime against humanity.Those who encourage Israel are also guilty. Will keep defending #Palestinian cause, even if alone.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 травня 2019 р.