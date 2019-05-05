Туреччина звинуватила армію Ізраїлю в атаці будівлі, де знаходилася редакція агентства Anadolu

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що офіс турецького агентства Anadolu зазнав атаки з боку ізраїльських військових. Про це політик в суботу написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.

“Атака на офіс Anadolu в секторі Гази є новим прикладом нестримної агресії з боку Ізраїлю, — написав Чавушоглу. — Насильство влади Ізраїлю по відношенню до невинних людей є злочином проти людяності”.

Раніше ізраїльські військові у відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави вразили 120 військових цілей радикалів в секторі Гази.

Як повідомили кореспонденти агентства Anadolu в Газі, ізраїльські сили спочатку відкрили в сторону будівлі попереджувальний постріл.

Співробітники АА відразу після попереджувального пострілу покинули будівлю, в поспіху захопивши особисті речі. Через короткий час ізраїльські військові літаки завдали не менше 5 ракетних ударів по будівлі, в результаті чого вона повністю розвалилася.

Постраждалих з числа співробітників агентства Anadolu немає. Їх стан оцінюється, як задовільний. Однак точна інформація про те, чи є постраждалі в результаті авіатакі, поки не надходила.

Targeting of @AnadoluAgency #Gaza office is new example of Israel’s unrestrained aggression. #Israeli violence against innocent people w/out distinction is a crime against humanity.Those who encourage Israel are also guilty. Will keep defending #Palestinian cause, even if alone.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 травня 2019 р.

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