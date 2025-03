Туреччина звинуватила армію Ізраїлю в атаці будівлі, де знаходилася редакція агентства Anadolu

“Атака на офіс Anadolu в секторі Гази є новим прикладом нестримної агресії з боку Ізраїлю, — написав Чавушоглу. — Насильство влади Ізраїлю по відношенню до невинних людей є злочином проти людяності”.

Раніше ізраїльські військові у відповідь на ракетний обстріл території єврейської держави вразили 120 військових цілей радикалів в секторі Гази.

Як повідомили кореспонденти агентства Anadolu в Газі, ізраїльські сили спочатку відкрили в сторону будівлі попереджувальний постріл.

Співробітники АА відразу після попереджувального пострілу покинули будівлю, в поспіху захопивши особисті речі. Через короткий час ізраїльські військові літаки завдали не менше 5 ракетних ударів по будівлі, в результаті чого вона повністю розвалилася.

Постраждалих з числа співробітників агентства Anadolu немає. Їх стан оцінюється, як задовільний. Однак точна інформація про те, чи є постраждалі в результаті авіатакі, поки не надходила.

Targeting of @AnadoluAgency #Gaza office is new example of Israel’s unrestrained aggression. #Israeli violence against innocent people w/out distinction is a crime against humanity.Those who encourage Israel are also guilty. Will keep defending #Palestinian cause, even if alone.

