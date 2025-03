Циклон "Ханна" дошел до побережья штата Техас

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма “Ханна” в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана и достиг побережья Техаса. Позже циклон значительно ослаб.

Как отметил Эбботт, в ряде районов штата продолжаются дожди, ожидаются новые наводнения, представляющие угрозу для жизни людей. Ожидается, что дожди продолжатся, есть также угроза торнадо. Управление по чрезвычайным ситуациям штата рекомендовало жителям южных районов не выходить из домов без необходимости и следить за новыми рекомендациями властей.

В субботу режим чрезвычайной ситуации был введен в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

FEMA has granted Texas’ request for Public Assistance Category B in response to damage caused by #HurricaneHanna.



Texans should heed guidance from local officials as the storm continues to move through communities in South Texas.

@FEMA @TDEM https://t.co/OalZVMpE3u

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 26, 2020

Как сообщила компания American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в данном районе, в воскресенье без света остались около 200 тыс. потребителей. В течение дня электроснабжение было частично восстановлено.

Местные телеканалы сообщили, что в городе Корпус-Кристи, который оказался на пути тропического шторма, затоплены некоторые улицы, многие здания получили повреждения. Такая же ситуация в соседних Браунсвилле и Мак-Аллене. Власти оценивают нанесенный ущерб. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.