Циклон "Ханна" дійшов до узбережжя штату Техас

Національний центр зі спостереження за ураганами США повідомив про формування тропічного шторму “Ханна” в ніч на п’ятницю. У суботу він посилився до урагану і досяг узбережжя Техасу. Пізніше циклон значно ослаб.

Як зазначив Ебботт, в ряді районів штату тривають дощі, очікуються нові повені, що представляють загрозу для життя людей. Очікується, що дощі триватимуть, є також загроза торнадо. Управління з надзвичайних ситуацій штату рекомендувало жителям південних районів не виходити з будинків без необхідності і стежити за новими рекомендаціями влади.

У суботу режим надзвичайної ситуації був введений в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів і залучити більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію США.

FEMA has granted Texas 'request for Public Assistance Category B in response to damage caused by #HurricaneHanna .



Texans should heed guidance from local officials as the storm continues to move through communities in South Texas.

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 26, 2020

Як повідомила компанія American Electric Power, яка відповідає за енергопостачання в даному районі, в неділю без світла залишилися близько 200 тис. споживачів. Протягом дня електропостачання було частково відновлено.

Місцеві телеканали повідомили, що в місті Корпус-Крісті, яке опинилося на шляху тропічного шторму, затоплені деякі вулиці, багато будівель отримали пошкодження. Така ж ситуація в сусідніх Браунсвіллі і Мак-Аллені. Влада оцінює завдані збитки. Інформації про загиблих і постраждалих поки не надходило.