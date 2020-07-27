Циклон "Ханна" дійшов до узбережжя штату Техас

ukru
19 березня, 18:42 • 61089 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 110495 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105123 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120415 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126388 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121216 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 158934 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125300 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124974 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124027 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 26516 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 40871 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 45659 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 56785 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 39263 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 100865 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 105780 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 94708 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 158927 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 120182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 56759 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 63977 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109086 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127171 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126446 перегляди
Актуальне
Циклон "Ханна" дійшов до узбережжя штату Техас

Циклон "Ханна" дійшов до узбережжя штату Техас

Київ • УНН

 • 16331 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Циклон “Ханна” викликав проливні дощі і повені в ряді прибережних районів на півдні Техасу. Про це йдеться в заяві губернатора даного американського штату Грега Ебботта, опублікованій у неділю, інформує УНН.

Національний центр зі спостереження за ураганами США повідомив про формування тропічного шторму “Ханна” в ніч на п’ятницю. У суботу він посилився до урагану і досяг узбережжя Техасу. Пізніше циклон значно ослаб.

Як зазначив Ебботт, в ряді районів штату тривають дощі, очікуються нові повені, що представляють загрозу для життя людей. Очікується, що дощі триватимуть, є також загроза торнадо. Управління з надзвичайних ситуацій штату рекомендувало жителям південних районів не виходити з будинків без необхідності і стежити за новими рекомендаціями влади.

У суботу режим надзвичайної ситуації був введений в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів і залучити більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію США.

FEMA has granted Texas ’request for Public Assistance Category B in response to damage caused by #HurricaneHanna .

Texans should heed guidance from local officials as the storm continues to move through communities in South Texas.
@FEMA @TDEM https://t.co/OalZVMpE3u

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 26, 2020

Як повідомила компанія American Electric Power, яка відповідає за енергопостачання в даному районі, в неділю без світла залишилися близько 200 тис. споживачів. Протягом дня електропостачання було частково відновлено.

Місцеві телеканали повідомили, що в місті Корпус-Крісті, яке опинилося на шляху тропічного шторму, затоплені деякі вулиці, багато будівель отримали пошкодження. Така ж ситуація в сусідніх Браунсвіллі і Мак-Аллені. Влада оцінює завдані збитки. Інформації про загиблих і постраждалих поки не надходило.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32