Церемония вручения премии "Золотой глобус" открылась в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Лос-Анджелесе началась 74-я церемония вручения наград кинотелевизионной премии "Золотой глобус", сообщает NBC, передает УНН.
Церемонию вручения наград впервые ведет американский комик Джимми Фэллон, который пообещал выступить с политическими шутками.
Первые награды получили актеры Аарон Тейлор-Джонсон (лучшая роль второго плана в фильме "Под покровом ночи"), а также Билли Боб Торнтон (лучшая мужская роль в сериале "Голиаф").
Как сообщал УНН, стали известны номинанты на премию "Золотой глобус" в области телевидения.
The #GoldenGlobes are LIVE on @NBC ! Did you see that opening ?!- Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.