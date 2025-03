Церемония вручения премии "Золотой глобус" открылась в Лос-Анджелесе

Церемонию вручения наград впервые ведет американский комик Джимми Фэллон, который пообещал выступить с политическими шутками.

Первые награды получили актеры Аарон Тейлор-Джонсон (лучшая роль второго плана в фильме "Под покровом ночи"), а также Билли Боб Торнтон (лучшая мужская роль в сериале "Голиаф").

Как сообщал УНН, стали известны номинанты на премию "Золотой глобус" в области телевидения.

The #GoldenGlobes are LIVE on @NBC ! Did you see that opening ?!

