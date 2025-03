Церемонія вручення премії "Золотий глобус" відкрилася у Лос-Анджелесі

Церемонію вручення нагород вперше веде американський комік Джиммі Феллон, який пообіцяв виступити з політичними жартами.

Перші нагороди отримали актори Аарон Тейлор-Джонсон (найкраща роль другого плану у фільмі “Під покровом ночі”), а також Біллі Боб Торнтон (краща чоловіча роль в серіалі “Голіаф”).

Як повідомляв УНН, стали відомі номінанти на премію “Золотий глобус” в області телебачення.

The #GoldenGlobes are LIVE on @NBC! Did you see that opening?!

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.