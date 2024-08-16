Цены на строительство фортификаций растут: люди отказываются строить под обстрелами - глава Донецкой ОВА

На Донецком направлении врагу удалось разрушить некоторые укрепления, но все делается для их восстановления. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Над возведением фортификаций работали почти все предприниматели и коммунальщики. Трудно представить, что бы было, если бы они не были построены, но все меньше предпринимателей хотят рисковать жизнью и ехать строить фортификационные сооружения. Они помогают нашим военным. Работают также рабочие из Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской областей - эти области нам помогают в возведении основной линии фортификаций. Работы практически завершены - пояснил глава ОВА.

Филашкин отметил, что рф удалось разрушить некоторые укрепления, но местные власти пытаются как можно быстрее восстановить разрушенные так, чтобы они были пригодны для наших защитников». Это касается всех направлений фронта. Председатель Донецкой ОГА отметил, что работы по установке «зубов дракона» ведутся на Гродовском, Кураховском, Лиманском и Торецком направлениях.

«Враг меняет направление прорыва. И где возникает потребность, согласно документации, которая поступает ко мне от командующего оперативно-стратегической группировки «Хортица» по закупке материальных потребностей, мы срочно закупаем «зубы»», - добавил он.

Филашкин также рассказал, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области построено более 600 взводных опорных пунктов, не считая противотанковых рвов и огневых небольших сооружений.

«Строительство происходит постоянно на всех направлениях. И Минобороны закупает материалы для возведения фортификаций, и область, и конкретные громады закупают. Огромные средства потрачены из областного и местных бюджетов Донетчины - около 2,6 млрд грн», - заявил он.

Филашкин также объяснил, почему цена оборонительных сооружений отличается. «Действительно, у некоторых людей возникает вопрос по закупкам: мол, а почему такая цена, а не другая? Потому что на одном предприятии будет цена ниже, но то предприятие не хочет сюда привозить, не хочет работать с Донецкой областью. Предпринимателей, желающих ехать к нам строить фортификации, очень мало. Больше работают с Сумской и Запорожской областями», - резюмировал он.

Контекст

Ранее УНН писал о том, что цена одной заградительной пирамиды (зуб дракона) может колебаться от 1600 грн до 2000+грн. При этом речь идет о производителях, а не транзитных поставщиков. Среди причин такого колебания: массовые заказы государства, особенно в прифронтовых зонах, где количество достигает десятков, а может сотен тысяч заградительных пирамид, которые одномоментно должны быть поставлены в точку назначения. Другая причина: массовая мобилизация работников - некому производить даже оборонительные сооружения, поэтому цены растут.