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Тропический шторм на Филиппинах: количество жертв возросло, существует угроза возвращения

Киев  •  УНН

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На Филиппинах в результате тропического шторма Трами погибли по меньшей мере 82 человека. Шторм принес разрушительные ветры и оползни, а синоптики предупреждают о возможности его возвращения на следующей неделе.

Увеличилось количество погибших в результате тропического шторма Трами на Филиппинах. По состоянию на 25 октября погибшими считаются по меньшей мере 82 человека. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Тропический шторм Трами в четверг принес штормовой ветер, ливневые дожди и оползни на Филиппины. Тысячи людей оказались в ловушках на крышах собственных домов и чрезвычайные службы проводят эвакуацию. По меньшей мере 82 человека погибли.

Начальник полиции провинции Батангас к югу от Манилы заявил, что только в их регионе в результате оползней погибло 49 человек. Еще одиннадцать жителей деревни Батангас считаются пропавшими без вести.

При этом натиск шторма может быть еще не закончен: синоптики предположили редкую вероятность того, что шторм, уже 11-й в этом году и один из самых смертоносных, может развернуться на следующей неделе, поскольку его оттесняют сильные ветры в Южно-Китайском море.

В пятницу днем порывы ветра на Филиппинах достигали скорости 410 километров в час. Шторм продолжал движение в сторону Вьетнама, который, по прогнозам, будет атакован Трами, начиная с воскресенья, если он останется на прежнем курсе.

Напомним

В Мексике шторм "Джон" вызвал масштабные наводнения и оползни, унеся жизни по меньшей мере 22 человек. Больше всего пострадал штат Герреро, где проводятся спасательные операции и эвакуация жителей.

Шторм "Борис" принес наводнения на север Италии: двое пропавших без вести, 1000 эвакуированных20 сентября 2024, 08:39 • 14606 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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