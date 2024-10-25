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Тропічний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла, існує загроза повернення

Київ • УНН

 • 14572 перегляди

На Філіппінах внаслідок тропічного шторму Трамі загинуло щонайменше 82 людини. Шторм приніс руйнівні вітри та зсуви, а синоптики попереджають про можливість його повернення наступного тижня.

Тропічний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла, існує загроза повернення

Збільшилася кількість загиблих унаслідок тропічного шторму Трамі на Філіппінах. Станом на 25 жовтня загиблими вважаються щонайменше 82 людини. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Тропічний шторм Трамі у четвер приніс штормовий вітер, зливові дощі та зсуви ґрунту на Філіппіни. Тисячі людей опинилися в пастках на дахах власних будинків і надзвичайні служби проводять евакуацію. Щонайменше 82 людини загинули.

Начальник поліції провінції Батангас на південь від Маніли заявив, що тільки в їхньому регіоні внаслідок зсувів загинуло 49 осіб. Ще одинадцять жителів села Батангас вважаються зниклими безвісти.

При цьому натиск шторму може бути ще не закінчено: синоптики припустили рідкісну ймовірність того, що шторм, уже 11-й цього року й один із найбільш смертоносних, може розвернутися наступного тижня, оскільки його відтісняють сильні вітри в Південно-Китайському морі.

У п'ятницю вдень пориви вітру на Філіппінах досягали швидкості 410 кілометрів на годину. Шторм продовжував рух у бік В'єтнаму, який, за прогнозами, буде атакований Трамі, починаючи з неділі, якщо він залишиться на колишньому курсі.

Нагадаємо

У Мексиці шторм "Джон" спричинив масштабні повені та зсуви, забравши життя щонайменше 22 людей. Найбільше постраждав штат Герреро, де проводяться рятувальні операції та евакуація жителів.

Шторм "Борис" приніс повені на північ Італії: двоє зниклих безвісти, 1000 евакуйованих20.09.24, 11:39 • 14998 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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