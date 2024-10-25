Тропічний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла, існує загроза повернення
Київ • УНН
На Філіппінах внаслідок тропічного шторму Трамі загинуло щонайменше 82 людини. Шторм приніс руйнівні вітри та зсуви, а синоптики попереджають про можливість його повернення наступного тижня.
Збільшилася кількість загиблих унаслідок тропічного шторму Трамі на Філіппінах. Станом на 25 жовтня загиблими вважаються щонайменше 82 людини. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Тропічний шторм Трамі у четвер приніс штормовий вітер, зливові дощі та зсуви ґрунту на Філіппіни. Тисячі людей опинилися в пастках на дахах власних будинків і надзвичайні служби проводять евакуацію. Щонайменше 82 людини загинули.
Начальник поліції провінції Батангас на південь від Маніли заявив, що тільки в їхньому регіоні внаслідок зсувів загинуло 49 осіб. Ще одинадцять жителів села Батангас вважаються зниклими безвісти.
При цьому натиск шторму може бути ще не закінчено: синоптики припустили рідкісну ймовірність того, що шторм, уже 11-й цього року й один із найбільш смертоносних, може розвернутися наступного тижня, оскільки його відтісняють сильні вітри в Південно-Китайському морі.
У п'ятницю вдень пориви вітру на Філіппінах досягали швидкості 410 кілометрів на годину. Шторм продовжував рух у бік В'єтнаму, який, за прогнозами, буде атакований Трамі, починаючи з неділі, якщо він залишиться на колишньому курсі.
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