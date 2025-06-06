Треть боев - на одном направлении: карта от Генштаба

Более трети из 204 боев на фронте за прошедшие сутки произошло только на одном направлении - на Покровском, сообщили в утренней сводке 6 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 5 июня, пишет УНН.

В целом, в течение прошлых суток зафиксировано 204 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 53 авиаудара, в частности сбросил 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5955 обстрелов, из них 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более 3500 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боестолкновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Долгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григоровки.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Горехово, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Равнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня; нанес 10 авиационных ударов, во время которых сбросил 22 управляемых авиабомб", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1160 оккупантов и более 300 единиц техники