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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1160 оккупантов и более 300 единиц техники

Киев • УНН

 • 848 просмотра

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1160 российских военных и уничтожили более 300 единиц техники. Также, на Херсонском направлении испытали новый тип вооружения.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1160 оккупантов и более 300 единиц техники

За сутки, 5 июня украинские защитники ликвидировали более 1160 российских военных и более 300 единиц различной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – 993910 (+1160) человек ликвидировано
    • танков – 10889 (+2)
      • боевых бронированных машин – 22685 (+5)
        • артиллерийских систем – 28794 (+44)
          • РСЗО – 1406 (0)
            • средства ПВО – 1180 (+3)
              • самолетов – 413 (0)
                • вертолетов – 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39193 (+174)
                    • крылатые ракеты – 3271 (0)
                      • корабли / катера – 28 (0)
                        • подводные лодки – 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 50913 (+101)
                            • специальная техника – 3907 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Вооруженные силы Украины активно уничтожают оружие врага на фронте. Только в мае было поражено 1391 единицу артиллерийских систем оккупантов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

                              На Херсонском направлении успешно виспытано новый тип вооружения от Brave1. Вражеский опорный пункт был уничтожен боеприпасом весом более 100 кг.

                              Более 4500 обстрелов: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте06.06.25, 02:44 • 2632 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
                              Александр Сырский
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                              Gas TTF
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