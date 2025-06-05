ЗСУ за травень знищили майже 1400 артсистем ворога - Сирський
Київ • УНН
За словами Сирського, у травні ЗСУ знищили 1391 одиницю артилерійських систем окупантів. З початку року ворог втратив понад 7 тисяч артсистем.
Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті. Лише у травні було уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Знищуємо ворожу артилерію. Від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць. Дякую всім захисникам і захисницям за професійну та результативну бойову роботу
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За добу 4 червня українські захисники знищили 930 російських військових, а також десятки танків, ББМ та іншої техніки окупантів. Загальні втрати армії рф наближаються до мільйона.