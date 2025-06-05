ЗСУ за травень знищили майже 1400 артсистем ворога - Сирський

Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті. Лише у травні було уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Знищуємо ворожу артилерію. Від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць. Дякую всім захисникам і захисницям за професійну та результативну бойову роботу - написав він у Telegram.

Нагадаємо

За добу 4 червня українські захисники знищили 930 російських військових, а також десятки танків, ББМ та іншої техніки окупантів. Загальні втрати армії рф наближаються до мільйона.