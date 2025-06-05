ВСУ за май уничтожили почти 1400 артсистем врага - Сырский

Вооруженные силы Украины активно уничтожают оружие врага на фронте. Только в мае было поражено 1391 единицу артиллерийских систем оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Уничтожаем вражескую артиллерию. С начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем – 7 218 единиц. Спасибо всем защитникам и защитницам за профессиональную и результативную боевую работу - написал он в Telegram.

Напомним

За сутки 4 июня украинские защитники уничтожили 930 российских военных, а также десятки танков, ББМ и другой техники оккупантов. Общие потери армии рф приближаются к миллиону.