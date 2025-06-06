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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів та понад 300 одиниць техніки.

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували понад 1160 російських військових та знищили понад 300 одиниць техніки. Також, на Херсонському напрямку випробували новий тип озброєння.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів та понад 300 одиниць техніки.

За добу, 5 червня українські захисники ліквідували понад 1160 російських військових та понад 300 одиниць різної техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. 

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 993910 (+1160) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10889 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 28794 (+44)
          • РСЗВ ‒ 1406 (0)
            • засоби ППО ‒ 1180 (+3)
              • літаків ‒ 413 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39193 (+174)
                    • крилаті ракети ‒ 3271 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50913 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 3907 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Збройні сили України активно нищать зброю ворога на фронті. Лише у травні було уражено 1391 одиницю артилерійських систем окупантів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

                              На Херсонському напрямку успішно випробувано новий тип озброєння від Brave1. Ворожий опорний пункт було знищено боєприпасом вагою понад 100 кг.

                              Понад 4500 обстрілів: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті06.06.25, 02:44 • 2854 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

                              Війна
                              Збройні сили України
                              Сирський Олександр Станіславович
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                              Gold
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                              Gas TTF
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