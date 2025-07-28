Трамп был готов отдать Крым и восточные области Украины Путину в обмен на мир - глава МИД Австрии

Президент США Дональд Трамп был готов позволить российскому диктатору Владимиру Путину «забрать» Крым и несколько восточных областей Украины, а также убрать из повестки дня вопрос членства Украины в НАТО в обмен на прекращение войны. Об этом в интервью для Die Welt рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, сообщает УНН.

По ее словам, сейчас ясно одно: Украина хочет мира, Россия – нет.

Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня сейчас. Президент США Трамп передал Крым и несколько восточных областей Путину «на серебряном блюде», так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против страны