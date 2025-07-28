Трамп был готов отдать Крым и восточные области Украины Путину в обмен на мир - глава МИД Австрии
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп был готов позволить российскому диктатору Владимиру Путину забрать Крым и несколько восточных областей Украины, а также исключить вопрос членства Украины в НАТО из повестки дня в обмен на прекращение войны. Об этом сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Президент США Дональд Трамп был готов позволить российскому диктатору Владимиру Путину «забрать» Крым и несколько восточных областей Украины, а также убрать из повестки дня вопрос членства Украины в НАТО в обмен на прекращение войны. Об этом в интервью для Die Welt рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, сейчас ясно одно: Украина хочет мира, Россия – нет.
Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня сейчас. Президент США Трамп передал Крым и несколько восточных областей Путину «на серебряном блюде», так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против страны
Она также не согласилась с утверждением, что Россия сейчас имеет серьезные успехи на передовой.
Россия несет огромные потери. ... В какой-то момент гробы в России будут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что у него заканчивается время
По ее мнению, именно поэтому Путин сейчас «ведет войну с такой жестокой интенсивностью».
Напомним
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу, 4 июля 2025 года. Она призвала усилить давление на Россию для достижения «настоящего мира».
Австрия пересмотрит нейтралитет из-за действий россии: вступление в НАТО становится предметом обсуждения27.07.25, 14:35 • 4708 просмотров