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Трамп был готов отдать Крым и восточные области Украины Путину в обмен на мир - глава МИД Австрии

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Президент США Дональд Трамп был готов позволить российскому диктатору Владимиру Путину забрать Крым и несколько восточных областей Украины, а также исключить вопрос членства Украины в НАТО из повестки дня в обмен на прекращение войны. Об этом сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Трамп был готов отдать Крым и восточные области Украины Путину в обмен на мир - глава МИД Австрии

Президент США Дональд Трамп был готов позволить российскому диктатору Владимиру Путину «забрать» Крым и несколько восточных областей Украины, а также убрать из повестки дня вопрос членства Украины в НАТО в обмен на прекращение войны. Об этом в интервью для Die Welt рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, сейчас ясно одно: Украина хочет мира, Россия – нет.

Если бы Путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня сейчас. Президент США Трамп передал Крым и несколько восточных областей Путину «на серебряном блюде», так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против страны

- сказала дипломатка.

Она также не согласилась с утверждением, что Россия сейчас имеет серьезные успехи на передовой.

Россия несет огромные потери. ... В какой-то момент гробы в России будут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что у него заканчивается время

- считает Майнль-Райзингер.

По ее мнению, именно поэтому Путин сейчас «ведет войну с такой жестокой интенсивностью».

Напомним

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу, 4 июля 2025 года. Она призвала усилить давление на Россию для достижения «настоящего мира».

Австрия пересмотрит нейтралитет из-за действий россии: вступление в НАТО становится предметом обсуждения27.07.25, 14:35 • 4708 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
НАТО
Австрия
Дональд Трамп
Крым
Украина
Киев
Tesla
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