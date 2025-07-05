Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на росію

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, 4 липня 2025 року. Вона закликала посилити тиск на росію задля досягнення "справжнього миру". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку урядовиці у соціальній мережі Х (Twitter).

Відтоді, як Україна заявила про свою готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, росія щоночі обстрілює Україну все більш жорстокими атаками. За останні кілька тижнів неухильно зростає кількість загиблих цивільних осіб. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві. Тиск на росію задля досягнення справжнього миру і припинення вбивств має бути посилений - йдеться у публікації Майнль-Райзінгер.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Київ зазнав однієї з найбільших комбінованих атак, зафіксовано понад 20 пошкоджень у 6 районах, найбільше постраждав Солом'янський. Понад 20 людей постраждали, 14 госпіталізовано, серед них 10-річна дівчинка.

Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі Києва рятувальники виявили загиблу особу. Це сталося після чергового обстрілу з боку російських військ.

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