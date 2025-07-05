Глава МИД Австрии о ночной атаке на Украину: Необходимо усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу, 4 июля 2025 года. Она призвала усилить давление на Россию для достижения «настоящего мира». Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу чиновницы в социальной сети Х (Twitter).

С тех пор, как Украина заявила о своей готовности к настоящим мирным переговорам и прекращению огня, Россия каждую ночь обстреливает Украину все более жестокими атаками. За последние несколько недель неуклонно растет число погибших гражданских лиц. Прошлой ночью было серьезно повреждено польское консульство в Киеве. Давление на Россию для достижения настоящего мира и прекращения убийств должно быть усилено - говорится в публикации Майнль-Райзингер.

Напомним, в ночь на 4 июля Киев подвергся одной из крупнейших комбинированных атак, зафиксировано более 20 повреждений в 6 районах, больше всего пострадал Соломенский. Более 20 человек пострадали, 14 госпитализированы, среди них 10-летняя девочка.

Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили погибшего человека. Это произошло после очередного обстрела со стороны российских войск.

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