Трамп був готовий віддати Крим та східні області України путіну в обмін на мир - глава МЗС Австрії

Президент США Дональд Трамп був готовий дозволити російському диктатору володимиру путіну забрати Крим та кілька східних областей України, а також виключити питання членства України в НАТО з порядку денного в обмін на припинення війни. Про це повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.