Трамп був готовий віддати Крим та східні області України путіну в обмін на мир - глава МЗС Австрії
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп був готовий дозволити російському диктатору володимиру путіну забрати Крим та кілька східних областей України, а також виключити питання членства України в НАТО з порядку денного в обмін на припинення війни. Про це повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
Президент США Дональд Трамп був готовий дозволити російському диктатору володимиру путіну "забрати" Крим та кілька східних областей України, а також прибрати з порядку денного питання членства України в НАТО в обмін на припинення війни. Про це в інтерв'ю для Die Welt розповіла міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, повідомляє УНН.
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За її словами, нині зрозуміло одне: Україна хоче миру, росія – ні.
Якби путін був справді зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню зараз. Президент США Трамп передав Крим і кілька східних областей путіну "на срібному блюді", так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни
Вона також не погодилася з твердженням, що росія нині має серйозні успіхи на передовій.
росія зазнає величезних втрат. ... У якийсь момент труни в росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. путін знає, що в нього закінчується час
На її думку, саме тому путін зараз "веде війну з такою жорстокою інтенсивністю".
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці, 4 липня 2025 року. Вона закликала посилити тиск на росію задля досягнення "справжнього миру".
Австрія перегляне нейтралітет через дії росії: вступ до НАТО стає предметом обговорення27.07.25, 14:35 • 4708 переглядiв