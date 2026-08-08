Товарооборот между Сербией и Украиной вырос до 321 млн долларов за первое полугодие — Вучич
Киев • УНН
Президент Сербии Вучич сообщил о росте товарооборота с Украиной до 321 млн долларов за первое полугодие. Ключевым импортным товаром является железная руда.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о существенном росте объёмов торговли между Сербией и Украиной. Об этом он сообщил во время совместного общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН.
Детали
По словам Вучича, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 450 млн долларов. В то же время только за первое полугодие 2026 года этот показатель уже достиг 321 млн долларов.
Мы серьёзно нарастили объёмы торговли между нашими странами в прошлом году. Это было 450 миллионов. Уже в первом полугодии этого года это значительно выросло, это уже составляет 321 миллион
Он отметил, что одним из ключевых украинских товаров, которые импортирует Сербия, является железная руда. В то же время Белград заинтересован в расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и других сферах.
Важнейшая статья импорта – это железная руда из Украины, и я считаю, что сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также в других сферах, энергетике, повсюду товарооборот может быть больше
Вучич также призвал расширять номенклатуру товаров.
Для нас важно не только импортировать железную руду, соевые бобы, когда мы экспортируем семена подсолнечника, детское питание, максимально нарастить это сотрудничество
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