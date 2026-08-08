Товарооборот между Сербией и Украиной вырос до 321 млн долларов за первое полугодие — Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил о существенном росте объёмов торговли между Сербией и Украиной. Об этом он сообщил во время совместного общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт УНН.

По словам Вучича, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 450 млн долларов. В то же время только за первое полугодие 2026 года этот показатель уже достиг 321 млн долларов.

Мы серьёзно нарастили объёмы торговли между нашими странами в прошлом году. Это было 450 миллионов. Уже в первом полугодии этого года это значительно выросло, это уже составляет 321 миллион

Он отметил, что одним из ключевых украинских товаров, которые импортирует Сербия, является железная руда. В то же время Белград заинтересован в расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и других сферах.

Важнейшая статья импорта – это железная руда из Украины, и я считаю, что сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также в других сферах, энергетике, повсюду товарооборот может быть больше