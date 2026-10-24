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Только каждый шестой поляк знает, где находится ближайшее убежище, — опрос

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Почти 60% жителей Польши не знают, где находится ближайшее убежище. Только 15,7% опрошенных могут назвать его точное местоположение.

Только каждый шестой поляк знает, где находится ближайшее убежище, — опрос

Почти 60% жителей Польши не знают, где рядом с их домом расположено ближайшее укрытие или убежище. Точно назвать такое место могут лишь 15,7% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, передает УНН.

Детали

В опросе, результаты которого опубликовали 24 октября 2026 года, респондентов спросили, знают ли они, где рядом с их местом жительства расположено ближайшее укрытие или убежище.

58,7% участников ответили: "Я не знаю". Еще 8,4% заявили, что эта тема их не интересует, а 1,3% считают вопрос слишком сложным.

"В общей сложности почти 70 процентов поляков не могут назвать ни одного учреждения, куда они могли бы обратиться за помощью в случае угрозы", – говорится  в сообщении.

Вместе с тем, согласно результатам исследования, 15,7% респондентов знают точное местонахождение ближайшего укрытия или убежища. Еще 15,9% примерно знают, где расположено такое место.

"Это означает, что лишь каждый шестой поляк чувствует себя полностью готовым к кризисной ситуации. Немногим больше, то есть 15,9%, знают о таком месте "более или менее", – говорится в исследовании.

Исследование United Surveys by IBRiS проводилось с 16 по 18 октября 2026 года на репрезентативной выборке из 1000 человек. Согласно имеющейся информации, результаты четко демонстрируют, что "тема безопасности и готовности к кризисам должна вернуться в заголовки новостей и образовательные программы".

Напомним

В Украине уточнили правила доступа к укрытиям, расположенным в школах и детских садах. Отныне укрываться там от обстрелов людям, которые не имеют отношения к работе в этих учреждениях,  можно лишь по отдельному решению местных властей и при соблюдении определенных требований безопасности.  

Алла Киосак

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