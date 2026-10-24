Лише кожен шостий поляк знає, де розташоване найближче укриття - опитування

Майже 60% жителів Польщі не знають, де поблизу їхнього дому розташоване найближче укриття або схованка. Точно назвати таке місце можуть лише 15,7% опитаних. Про це свідчать результати дослідження United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, передає УНН.

Деталі

В опитуванні, результати якого опублікували 24 жовтня 2026 року, респондентів запитали, чи знають вони, де поблизу їхнього місця проживання розташоване найближче укриття або схованка.

58,7% учасників відповіли: "Я не знаю". Ще 8,4% заявили, що ця тема їх не цікавить, а 1,3% вважають запитання надто складним.

"Загалом майже 70 відсотків поляків не можуть назвати жодного закладу, куди вони могли б звернутися за допомогою у разі загрози", – йдеться у дописі.

Натомість, згідно з результатами дослідження, 15,7% респондентів знають точне місцезнаходження найближчого укриття або схованки. Ще 15,9% орієнтовно знають, де розташоване таке місце.

"Це означає, що лише кожен шостий поляк почувається повністю готовим до кризової ситуації. Не набагато більше, тобто 15,9%, знають про таке місце "більш-менш", – йдеться у дослідженні.

Дослідження United Surveys by IBRiS було проведено з 16 по 18 жовтня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1000 осіб. За наявною інформацією, результати чітко демонструють, що "тема безпеки та готовності до криз має повернутися до заголовків новин та освітніх програм".

Нагадаємо

В Україні уточнили правила доступу до укриттів, розташованих у школах та дитячих садках. Відтепер ховатися там від обстрілів людям, які не мають стосунку до роботи в цих закладах, можна лише за окремим рішенням місцевої влади та за дотримання визначених вимог безпеки.