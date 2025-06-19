Тепло, но ветрено: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
19 июня Украину накроет северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Ожидаются осадки на западе, севере и востоке. На юге до +31°C.
Сегодня, 19 июня, по всей Украине ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Осадки прогнозируют на западе, местами на севере и востоке. Центр и юг останутся сухими. Температура воздуха будет летней, до +27 °C, на юге до +31 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передаетУНН.
Детали
Отмечается, что 19 июня большинство областей Украины будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления - осадков не ожидается
Исключение составят Черниговская и Сумская области, а также восточные регионы, Закарпатье и Карпаты, где днем пройдет малоактивный атмосферный фронт с северо-запада.
Ветер преимущественно западный и северо-западный, на юге и востоке страны днем местами усилится до 15−20 м/с.
Температура днем 25-30°, на западе и севере страны 20-25°, в Карпатах днем 16-21°.
Погода в Киеве в четверг 19 июня будет преимущественно пасмурной. Солнце кратковременно выглянет сквозь облака рано утром и в середине дня, а ближе к вечеру полностью появится на небе, когда рассеются облака.
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