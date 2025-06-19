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Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
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18 июня, 16:37 • 21608 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тепло, но ветрено: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 46 просмотра

19 июня Украину накроет северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Ожидаются осадки на западе, севере и востоке. На юге до +31°C.

Тепло, но ветрено: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 июня, по всей Украине ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Осадки прогнозируют на западе, местами на севере и востоке. Центр и юг останутся сухими. Температура воздуха будет летней, до +27 °C, на юге до +31 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передаетУНН.

Детали

Отмечается, что 19 июня большинство областей Украины будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления - осадков не ожидается

Исключение составят Черниговская и Сумская области, а также восточные регионы, Закарпатье и Карпаты, где днем пройдет малоактивный атмосферный фронт с северо-запада.

Ветер преимущественно западный и северо-западный, на юге и востоке страны днем местами усилится до 15−20 м/с.

Температура днем 25-30°, на западе и севере страны 20-25°, в Карпатах днем 16-21°.

Погода в Киеве в четверг 19 июня будет преимущественно пасмурной. Солнце кратковременно выглянет сквозь облака рано утром и в середине дня, а ближе к вечеру полностью появится на небе, когда рассеются облака.

День альбатроса, День фермера в Украине: что еще можно отметить 19 июня19.06.25, 05:13 • 520 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
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