Тепло, але вітряно: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
19 червня Україну накриє північно-західний вітер із поривами до 20 м/с. Очікуються опади на заході, півночі та сході. На півдні до +31°C.
Сьогодні, 19 червня, по всій Україні очікується сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с. Опади прогнозують на заході, місцями на півночі та сході. Центр і південь залишаться сухими. Температура повітря буде літньою, до +27 °C, на півдні до +31 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 19 червня більшість областей України буде під впливом поля підвищеного атмосферного тиску - опадів не очікується
Виняток становитимуть Чернігівська та Сумська області, а також східні регіони, Закарпаття та Карпати, де вдень пройде малоактивний атмосферний фронт із північного заходу.
Вітер переважно західний та північно-західний, на півдні та сході країни вдень місцями посилиться до 15−20 м/с.
Температура вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вдень 16-21°.
Погода у Києві у четвер 19 червня буде переважно похмурою. Сонце короткочасно виглядатиме крізь хмари рано-вранці і в середині дня, а ближче до вечора повністю з'явиться на небі, коли розсіються хмари.
День альбатроса, День фермера в Україні: що ще можна відзначити 19 червня19.06.25, 05:13 • 926 переглядiв