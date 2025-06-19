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Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
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18 червня, 16:37 • 22631 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
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18 червня, 16:24 • 69280 перегляди
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Тепло, але вітряно: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 474 перегляди

19 червня Україну накриє північно-західний вітер із поривами до 20 м/с. Очікуються опади на заході, півночі та сході. На півдні до +31°C.

Тепло, але вітряно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 червня, по всій Україні очікується сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с. Опади прогнозують на заході, місцями на півночі та сході. Центр і південь залишаться сухими. Температура повітря буде літньою, до +27 °C, на півдні до +31 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19 червня більшість областей України буде під впливом поля підвищеного атмосферного тиску - опадів не очікується

Виняток становитимуть Чернігівська та Сумська області, а також східні регіони, Закарпаття та Карпати, де вдень пройде малоактивний атмосферний фронт із північного заходу.

Вітер переважно західний та північно-західний, на півдні та сході країни вдень місцями посилиться до 15−20 м/с.

Температура вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°, в Карпатах вдень 16-21°.

Погода у Києві у четвер 19 червня буде переважно похмурою. Сонце короткочасно виглядатиме крізь хмари рано-вранці і в середині дня, а ближче до вечора повністю з'явиться на небі, коли розсіються хмари.

День альбатроса, День фермера в Україні: що ще можна відзначити 19 червня19.06.25, 05:13 • 926 переглядiв

Віта Зеленецька

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